2018台中世界花博於水湳經貿園區中的創新研發專用區，斥資兩億元舉行開幕場地。市議員張廖乃綸4日質詢說，這片黃金地段土地與其閒置不用，建議市府闢建光電運動場，設置幾個排球場或網球場等運動設施，讓閒置土地變成年輕人及市民的運動樂園。副市長黃國榮說，會再召集相關局處研議。
張廖乃綸說，台中市政府於前市長林佳龍任內，在水湳經貿園區花大錢舉辦花博開幕式，並且將中央公園旁一大片土地舖成水泥地；開幕式結束後，這一大片水泥地就空在那裏，閒置不用、十分浪費。
張廖乃綸建議說，建議市府闢建光電運動場，並且設置幾個排球場或網球場等運動設施，讓閒置土地變成年輕人及市民的運動樂園；讓地盡其利，否則一味閒置在那裡，真的很可惜。
都發局指出，台中花博開幕地屬西屯區逢大段1地號，為水湳經貿園區中的創新研發專用區，目前正提供市府各局處活動使用，對於議員建議作為光電球場使用，將請運動局、地政局納入研議。
黃國榮強調，該區由經發局招商中，對於議員建議的活化方案，會再召集相關局處研議。經發局表示，未來將積極拜訪潛在投資者，協助廠商勘察土地、了解市場現況，適時媒合潛在投資者，加速土地活化，促進當地發展。
(中時 )
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