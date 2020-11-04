香港富豪李嘉誠旗下的長江和記實業（長和集團）4日宣布，就出售其歐洲電訊基建資產權益予西班牙電訊基建服務商Cellnex Telecom S.A.CLNX.MC已處於後期商議階段，預期完成交易所得款項總額約為100億歐元。這也是李嘉誠繼先前關閉其所投資的英國連鎖酒吧Green King多家門市、讓集團旗下加拿大赫斯基能源與競爭對手合併後，又再度大舉調整投資部位。

路透報導，長和的公告稱，雙方已就交易的主要商業條款達成重大協議，在完成有關出售後，Cellnex及相關集團公司將訂立服務協定，以供Cellnex向長和提供電訊基建服務，並透過一項已承諾之度身訂制擴展計畫，支援加快推出5G網路。

公告稱，有關交易之協定仍須待最終文件落實，方可作實。長和預期，完成交易之所得款項總額約為100億歐元（包括少數權益夥伴所占部分）。

受歐洲疫情反覆影響，李嘉誠2020年在歐洲的投資持續虧損。10月初，李嘉誠所投資的英國最大連鎖酒吧Green King宣布永久關閉25家門市，裁員800人。緊接著10月25日，赫斯基能源宣布將與競爭對手加拿大油砂生產商西諾沃斯能源（Cenovus Energy）合併，新公司將以Cenovus Energy Inc的名稱經營，此次收購的總價值為236億加幣。合併完成後，和記黃埔將持有新公司15.7％的股份，預計交易將在2021年第一季完成。

赫斯基能源過去被李嘉誠視為「生命中最重要的投資之一」，其挹注集團的獲利預估至少達數百億加幣。但2020年初全球油價暴跌，及各國景氣仍未脫離疫情陰霾等緣故，讓赫斯基能源股價至今已下跌7成，李嘉誠不堪虧損只好出脫。

(工商 )