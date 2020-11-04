勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所4日舉辦「2020後疫情時代台灣消費產業的機會與挑戰」線上論壇，分析台灣消費產業遭遇的困境，其中以餐飲業、住宿業受疫情衝擊最為明顯，勤業眾信也建議部分產業應運用數位科技滿足消費者需求，才能在後疫情時代迎接宅經濟商機。

為了解產業第一手資訊，勤業眾信深入訪談多家台灣消費產業代表性企業，勤業眾信調查報告顯示，旅館業在疫情期間受創最為嚴重，自二月疫情爆發後，住用率呈現大幅下降且尚未恢復。

餐飲業也是重災區之一，除了防疫相關策略影響外，更是受到消費行為改變呈現負成長。至於零售業則因七月推出振興方案搭配業者促銷，年成長率（YoY）達2.8％，下半年營收顯有起色，我國零售業表現也優於美國、南韓及日本。

然而，旅館業雖有旅遊補助和消費券加持，至六月止與去年同期相比仍呈現負成長（31.3％）。放眼未來，全球經濟可望復甦，台灣今年經濟逆勢成長GDP可望超過1％。

勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人謝明忠表示，消費者的需求及購物習慣因為科技正快速改變，企業應運用數位科技提供差異化的產品與服務並建立人性化體驗，迎接宅經濟商機。

(工商 )