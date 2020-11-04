玉山國家公園八通關古道東段，瓦拉米步道沿途林蔭蔥蒼，蕨類植物夾道還有飛瀑流泉；南安遊客中心前的綠野平疇，更吸引遊客蜂擁而至。玉管處推廣自然生態及布農族部落人文體驗，將舉辦「走讀瓦拉米，探訪玉山下第一畝田」生態體驗。
玉管處指出，八通關東段瓦拉米步道，是民眾親近玉山國家公園的好去處，而南安部落的田園景觀，更是近年來的熱門景點。
為了讓民眾深度體驗自然生態及布農文化，「走讀瓦拉米」將帶領大家，自製無塑包裝的行動糧午餐、野外炊事、體驗山林工作者如巡山員的日常、手作竹片名牌、操作布農族傳統趕鳥器、傳統服飾穿戴，到南安探訪菊池氏細鯽等，完成體驗後，可獲得在地工作室製作的特色青剛櫟果實掛飾或項鍊。
「走讀瓦拉米，探訪玉山下第一畝田」生態體驗，將舉辦2梯次，分別是11月14日、11月21日，每梯次報名人數限額20人，報名至11月8日 截止。體驗費用每人700元，包含專人帶隊解說、行動糧、手作材料、活動保險、部落及山林生活體驗，由於位於偏遠山區，沒有大眾運輸，必須自備交通工具。詳情請洽玉山國家公園管理處南安遊客中心03-8887560蘇小姐，或上全球資訊網查詢。
(中時 )
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