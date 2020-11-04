劉文孝指出，在美台僑正在準備槍枝，以防備選後可能的暴動和騷擾。(翻攝自劉文孝臉書)

今年美國暴力示威頻傳，促使零售商預先採取行動以求自保。兵器戰術圖解總編輯劉文孝更指出，有旅美台僑擔心選後會有人來鬧事，並PO出當地台僑準備武器自衛的照片。

美國總統大選於周二舉行，許多大城市的精品店、百貨公司與商家因為擔憂選舉過後將發生暴動，紛紛以木板封閉店門做為防護。藍委吳斯懷也表示，他所掌握五眼聯盟的情資是顯示美國在這禮拜總統大選結束後會發生暴動，而上周在紐約等地確實已經發生支持者之間的衝突。

對於美國選後可能出現暴動的川文，劉文孝今(4日)在臉書上PO出一張在美台人準備槍械，以預防選後可能產生暴動的照片，並指出「昔日本排弟兄從美國傳來的訊息，以前在外島第一線，現在則在選舉的第一線，台僑慎防敗選的老美來鬧事，展開自衛戰鬥準備」。

網友們也留言表示，「這正好解釋美國民間擁槍是這麼必需與普遍，畢竟人民有權捍衛自己最後的堡壘」、「美國的民主，令人贊嘆」、「緊急狀況時 百姓不在警察保護對象範圍內，自立更生很重要，全世界都一樣」。

昔日本排弟兄從美國傳來的訊息. 以前在外島第一線,現在則在選舉的第一線,台僑慎防敗選的老美來鬧事,展開自衛戰鬥準備. 由劉文孝發佈於 2020年11月3日 星期二

(中時新聞網)