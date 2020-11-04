張含韻15歲參加《超級女聲》出道。（圖／翻攝自微博）

31歲大陸女星張含韻，16年前參加歌唱選秀節目《超級女聲》奪下總決季軍而打開知名度，不久便迅速走紅歌壇，未料爆紅後竟讓她開始被莫名抹黑，後來甚至遭遇公司倒閉，讓她的事業陷入低潮，並一度消失螢光幕前，所幸後來復出遇到貴人點醒，才讓她重新振作，而那貴人正是天王劉德華。

張含韻2004年參加《超級女聲》拿下第三名而進入演藝圈，不但外型可愛還擁有一副甜美嗓音，出道隔年，她接下飲料代言，獻唱廣告曲〈酸酸甜甜就是我〉在當時傳唱度極高，可說是她的成名曲，同年張含韻推出首張專輯《我很張含韻》，銷量交出漂亮成績。

而人紅是非多這句話套在張含韻身上一點也不為過，當時因為年紀太小就出道，曾在節目上被教授咄咄逼人要她回去讀書，否則會讓父母蒙羞，讓張含韻忍不住當場被說哭，後來因工作安排沒參加高考，就被批成「高考逃兵」。

張含韻16歲時遭亂傳PS不雅照，上節目被逼著回應忍不住淚崩。（圖／翻攝自微博）

誇張的是，當時網上突傳出許多張含韻的不雅照，爆料者自稱是她的朋友、同學、前男友等，在各種論壇發文抹黑她被包養、陪睡，甚至用了「校妓」不堪字眼，而所謂的不雅照，其實明顯就是張含韻的臉合成AV女星的PS照，而那時飽受網路霸凌的張含韻才16歲。

沒想到張含韻事後上節目，卻又被主持人提起此事，對方甚至直接拿出PS的不雅照，不斷詢問她是否為本人，在張含韻哽咽婉拒看照片後，主持人還堅持要她看，並稱大家都知道照片是被處理過的，只是要讓張含韻再確認，讓張含韻只能忍著澄清「真的不是我」，一邊淚崩又要控制住表情的畫面讓人心疼 。

張含韻今年參加《乘風破浪的姐姐》，表現獲得高人氣。（圖／翻攝自微博）

後來，張含韻的經紀公司在2008年倒閉，使得她一度銷聲匿跡，在2010年又重新復出，轉換跑道當過主持，還再次參加選秀，但人氣始終不如以往，不過她在2011年上節目《我要上春晚》得到劉德華賞識，讓她多了個「劉德華乾女兒」的封號，張含韻曾透露劉德華建議她可以嘗試演戲，並對她說：「小姑娘沒有必要想這麼多，你對每個人真誠就夠了。」讓原本排斥演戲的她進入中戲進修，劉德華更邀她擔任自己監製電影《初戀未滿》的女主角，成為她的貴人。

而張含韻後來又接續演了電視劇《蘭陵王妃》、《知否知否應是綠肥紅瘦》，讓觀眾又重新認識她，今年初更參與熟女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，每次表演舞台總帶給大家驚喜，凍齡童顏更被讚是「不垮少女顏」，人氣再次逆襲。

(中時新聞網)