今年第3屆華人公益節暨公益金傳獎頒獎4日於台大醫院國際會議中心登場，北市產發局指出，活動受疫情影響，決定架起螢幕，改用線上直播的方式，讓海外的僑胞與現場連線，讓愛可以跨越國界、讓慈善公益沒有界限，現場頒發華人公益金傳獎及華人公益大使，希望以公益典範讓世界更美好。

產發局副局長吳欣珮表示，市府自2015年起持續鼓勵社會企業創新，更用創新的商業模式，提供相關輔導資源，促進社會公益及解決社會相關問題，至今已成功輔導近60家社會企業，並搭建策略聯盟的交流平台、協助提昇企業形象、推動落實各項社會責任等施政政策， 深獲國內中小企業的支持與肯定，也期冀企業相互響應，抱持著關懷社會之心，共創友善、共榮城市。

中華工商經貿科技發展協會表示，今年論壇以「企業慈善與公益創新」為題，說明企業社會責任不僅是企業慈善，擺脫以商業經營的舊思維，思考公益創新與企業慈善互相結合，帶來共富新視野的商業共好模式。

產業局指出，頒獎活動邀請10個社福機構及公益單位參展，並舉辦慈善茶會及公益義賣，政府、NGO、媒體及學界、企業共同聚焦公益平台，以推動公益事業發展，引導企業參與公益及社會服務，傳承華人公益良善文化。

(中時 )