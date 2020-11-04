以阿里山天然的野生愛玉代替豆腐所做的「麻婆愛玉」。（張毓翎攝）

阿里山隙頂出產的明日葉油炸過後變成脆片，還能當零嘴吃。（張毓翎攝）

為協助觀光業者提升產業所需知能，嘉義縣政府首次開辦「觀光學院」，每堂參與人次均達8成，而以「餐飲實務」為主題的課程最夯，學員們將當地唾手可得的特產，製作多項創意料理，其中，透過講師吳文智傳授以阿里山愛玉代替一般豆腐所做的「麻婆愛玉」，令學員驚艷萬分，直呼「不僅口感更好，也清爽美味。」

嘉義縣政府今年開辦「觀光學院」，針對業者需求安排「自媒體行銷」、「電子商務」、「旅宿標竿學習」、「餐飲實務」4大課程。

此系列課程在縣內的最後一堂，由講師吳文智現場傳授多項創意料理，他表示，每道料理所使用主食材是學員在家鄉唾手可得的特產，如阿里山隙頂出產的明日葉，因葉梗比較硬，民眾多用來熬湯，但其實將它油炸過後變成脆片，還能隨時隨地當成零嘴吃。

吳文智提到，另一道料理主要使用阿里山天然的野生愛玉，它加熱後不會像加工愛玉，一加熱就融化，因此適合做成熱食；愛玉熱量低，這次以麻婆豆腐的概念，將麻婆醬汁淋在愛玉上，打破大眾對於「愛玉」食用的既定印象，引導學員未來運用舊有食材，發展新特色。

嘉縣布袋鎮伴手禮業者游志豪表示，這次報名近10堂課程，每堂內容豐富，期待明年有更多進階課程；嘉縣番路鄉民宿業者許世秋說，民宿目前的早餐以西式為主，這次透過吳文智老師的實作課，未來可運用在地食材，提供旅客不一樣的中式餐點。

(中時 )