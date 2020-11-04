羅德海洋隊台灣左投陳偉殷今（4）日在千葉ZOZO主場先發，迎戰已在太平洋聯盟例行賽封王的軟銀鷹隊。結果殷仔主投6局被敲6支安打、包括2轟，送出2K，有2次四壞球，失2分，連續第4場優質先發。終場軟銀以2比0完封羅德，對戰7連勝，陳偉殷苦吞敗投，戰績0勝3敗、自責分率2.42。

陳偉殷球速不如上一場先發時快，2局上遭到軟銀洋將德斯派涅（Alfredo Despaigne）全壘打狙擊。德派斯涅因傷下二軍調整，今天才回一軍，首打席瞄準陳偉殷的第1球，是一顆142公里外角偏高速球，打成右外野陽春全壘打，軟銀取得1比0領先。4局上，陳偉殷又被栗原陵史揮出右外野陽春炮，丟掉第2分。

軟銀先發投手千賀滉大在3局下三振荻野貴司，生涯1000K達陣，日職史上第151人，而他只用了855.1局，也打破1993年前近鐵隊野茂英雄871局的紀錄，成為太平洋聯盟史上最快達成1000K的投手。日職紀錄則由阪神虎隊藤川球兒保持，他在2017年達成1000K時只用771局，不過藤川是終結者，比先發投手更能飆球速三振對手。

千賀的狀況甚佳，除了1局上被荻野貴司敲安打，接下來連續解決17人次，羅德打者對他幾乎沒轍。他主投8局送出9K，被敲2支安打，有1次四壞球，拿下勝投並補足規定局數，戰績11勝6敗、自責分率2.16、累計149K，獨佔洋聯「防禦率王」、並列「奪三振王」與「勝投王」，收穫豐碩。

陳偉殷投完6局退場，沒有得到隊友火力支援，本季先發4場投26局，失分、責失都是7分，隊友卻只幫他打回2分，不僅一勝難求，還吞下3連敗，實在很悲情！

此外，西武獅以10比3大勝火腿鬥士，西武擠下羅德，躍居洋聯第2名，領先羅德1場勝差，有機會打進CS季後賽。

(中時 )