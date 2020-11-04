美國許多搖擺州的郵寄選票還在計算中，現任總統川普甚至揚言要法院停止計票。命理師林海陽認為，不論是拜登或川普當選，中亞戰爭，他們都會出來協調。

林海陽在YouTube官方頻道指出，前兩年中美貨貿戰，天蠍座的川普一再和中國大陸拉鋸戰，不斷在撕裂，撕裂的情況，是否會因為川普當選而緩和呢？她從星象的變化來看，天蠍不再逆行，進入另外一個星座，離開天蠍以後，暗黑行動會減緩很多。

林海陽認為，美大選變數仍很多。拜登當選，中美貨貿戰會有變化，會漸漸趨緩，不會像川普那樣，認為大陸要聽美國的。不過疫情也會讓他焦頭爛額，拜登為防疫會改弦易轍；而為了讓大家有工作，他會安撫民心，為獲民意支持，會以經濟為導向。至於中亞戰爭，他會出來協調，他會希望用比較和平的方式，讓戰爭停歇，這是拜登、川普會做的事，後果對全球是好的。

林海陽表示，如果是川普贏，台美友好關係還是會維持，但結盟還是有困難，他覺得台灣太小了一點；拜登也不太可能有結盟的態勢，因為畢竟他才剛當選，不太敢有一些異於前朝的作法，像前總統歐巴馬對台灣也不錯，也沒有跟台灣結盟，所以接下來台灣後果要自負。

(中時新聞網)