中信兄弟洋投德保拉不僅在場上有強大壓制力，在場邊也是稱職啦啦隊，昨晚對上統一獅，隊友許基宏敲出3分炮拉開分差，場邊卻發現德保拉嗨到跌倒，讓兄弟球員跌成一團，這幕花絮連德保拉也糗到一直笑，不過他希望這種「拉丁風」的慶祝方式能讓球迷記住他。

「我跌倒的時候讓張志強也跟著跌倒，要站起來時好像又勾到他的腳，真的很好笑。」德保拉今日賽前提到昨晚發生的糗事，自己也忍不住笑意。

德保拉表示，在多明尼加打球時比較亢奮，只要球隊得分就會跳出去狂歡，「我們認為是很光榮的事情，所以會到處跳來跳去，但台灣可能比較嚴肅一點，跳出去會被主審提醒要回去，風俗名情不同。」不過德保拉笑說如果還有得分的時刻，可能還是會忍不住衝出去，「這不是普通比賽，是總冠軍賽，會為每次得分狂歡！」

德保拉笑說跌倒的當下其實只想趕快站起來，得知自己的跌倒影片被球迷瘋傳，德保拉說，「這樣是帶給大家樂趣，也讓球迷加深對我的印象，不管在場上場下都留下好的回憶。」

中信兄弟洋投米蘭達（左起）、德保拉、羅傑斯。（鄧心瑜攝）

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