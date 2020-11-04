威斯康辛州完成89％計票 拜登小贏0.3％ 19:482020/11/04 中時新聞網 江昱蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威斯康辛州已完成89%計票，目前拜登小贏0.3%。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著各地持續開票，美國總統大選陷入膠著狀態。根據美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，關鍵戰區之一的威斯康辛州現已完成89%以上的開票，而民主黨候選人囊括49.3%的選票，小幅領先現任總統川普的49%，雙方差距0.3%。 (中時新聞網) #美大選 #看選戰 #威斯康辛州 #搖擺州 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威斯康辛州完成89％計票 拜登小贏0.3％ 19:482020/11/04 國際 美股投資人押注拜登勝出 04:102020/11/04 財經要聞 影》川普要求下令停止計票 要最高法院主持公道 15:232020/11/04 國際 《金融》美國總統大選拉鋸 彭炫通揭露3情境下操作策略 15:572020/11/04 財經 《基金》美股長線姿色佳 若拜登勝有利價值型股票 09:262020/11/04 財經 親川民調專家：3大風向州 拜登奪1州就穩了 10:062020/11/04 國際 台商看美大選 台求存勿一面倒 04:102020/11/04 焦點新聞 入主白宮最後一哩路 港媒即時分析拜登能堅守「藍色長城」 17:102020/11/04 政治 《國際金融》美大選態勢漸清晰 歐股期貨下跌 16:312020/11/04 財經 猜中總統大選後 新債王預言3大理由看衰美股 15:152020/11/04 財經 國際熱門新聞 威斯康辛州完成89％計票 拜登小贏0.3％ - 國際 拜登238激戰川普213票 鐵鏽帶關鍵州計票需數日 - 國際 拜登238對決川普213票 搖擺州成激烈戰場 - 國際 拜登陣營回應了 痛批川普要求停止計票無法無天 - 國際 美國大選拉鋸 內華達州票數差不到1％ - 美大選 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。