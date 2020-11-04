隨著各地持續開票，美國總統大選陷入膠著狀態。根據美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，關鍵戰區之一的威斯康辛州現已完成89%以上的開票，而民主黨候選人囊括49.3%的選票，小幅領先現任總統川普的49%，雙方差距0.3%。

(中時新聞網)