桃園市一位鄒姓男子飲酒後將車停放在路邊，而巡邏中的丘姓女警上前盤查發覺他全身酒氣，懷疑有酒駕的嫌疑便向他進行酒測，而鄒男不僅態度差拒檢，甚至出言嗆女警「女生不是很愛吹？」現場遭警方依侮辱公務員法辦，此外恐因此吃上18萬元罰鍰。

據《ETtoday新聞雲》報導，一位鄒姓男子於9月28日時將汽車停放在桃園市蘆竹區大新路旁休息，巡邏中的丘姓女警與同事察覺其行為有異，上前盤查後發現他全身酒氣坐在車上，懷疑有酒駕的嫌疑，便上前要求臨檢。

不料，鄒男見女警上前，立刻否認酒駕，並表達願意前往派出所調閱監視器畫面判定。而從監視器畫面中可見，鄒男曾移動車輛，丘姓女警隨即拿出酒測器具欲向其檢測，但鄒男不僅態度超差拒檢，還大聲朝女警嗆聲「吹，你不會吹喔！女生不是很愛吹？」等語，女警不堪受辱當場將他依侮辱公務員罪嫌送辦。

而酒駕部分，因鄒男拒絕酒測，經員警開單後送交通裁決處，鄒男恐面臨18萬元罰鍰與吊銷駕照等處分。

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(中時新聞網)