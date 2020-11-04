美國總統大選即將出爐，一般認為川普出線美中大戰更熾，但工研院產業科技國際策略發展所(IEK)持不同看法。它們評估，兩位候選人誰當選，會有三種經濟走向模式。其中川普有兩種可能，一種是更激進化，另一種可能回到以美國利益為優先，重啟與大陸談判逼迫讓利，美中關係未必更差。

對於川普與拜登路線差異，工研院產科所所長蘇孟宗指出，川普是主張貿易制裁手段，鼓勵美商移出中國。產業發展上，重心在石油業等傳統產業。拜登則著墨再生能源、頁岩油產業，對中國大陸強調多方制衡，訴求強化對中的監管機制，走溫和路線。

至於兩人當選後，經濟走向他分析會有三種可能模式。若是拜登當選，為對自己選民交代，不可能對川普政策不改變，產業政策上，像是綠能、多邊貿易、甚至反中做法都會不同，對大陸可能趨於緩和。

如果是川普當選，則又有兩種可能發展。蘇說，一種是維持現狀，且更激進化，如此也可能引起大陸全面抵制蘋果iPhone，2成銷量受衝擊，勢必也衝擊台灣蘋果供應鏈。

另一種則回到以美國利益為先，在關稅上減讓，然後要求大陸大幅讓利。他強調，不要以為川普當選美中關係會更惡化，有可能採取與現行不同做法，兩邊關係未必更壞。

不過不管誰當選，蘇孟宗申明，「在地經濟」與「數位科技」兩大趨勢不會變。台灣最好的做法是「左右逢源」，我們最大優勢在製造業服務化，半導體、IC設計，有很多軟體人才。「最重要還是要強化台灣，加速創新，加速佈局。」

(中時 )