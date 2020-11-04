取得金管會核准 雙鴻完成第四次無擔保轉換公司債訂價 19:492020/11/04 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙鴻科技（3324）發行國內第四次無擔保轉換公司債，於10月28日取得金管會核准函，同意申報生效在案，雙鴻宣布以11月4日作為轉換價格訂定基準日，依規定將公司債轉換價格訂為每股235元，轉換溢價率107.15％。 (工商 ) #雙鴻 #無擔保轉換公司債 #轉換價格 #第四次 #訂價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法巴銀等3土洋銀行 為離岸風場統籌沃旭二次綠債發行 12:582020/11/04 財經 採購德國BNT新冠疫苗破功 陳時中揭還有其他招 14:282020/11/04 生活 高價IC設計股夯 瑞昱、世芯獲外資欽點 04:102020/11/04 證券．權證 歐洲商會與桃市府簽MOU 04:102020/11/04 地方新聞 螞蟻重新上市恐延後半年 在港首募4.9兆將退還投資人 08:562020/11/04 財經 2028年完成全台分行雙語化 彰銀 力推友善雙語金融服務 04:102020/11/04 金融．稅務 銀行也搭雙11購物潮 一銀祭百萬回饋金推廣數位平台 10:412020/11/04 財經 「雙11」激戰 茅台價格回落仍舊難買 14:062020/11/04 兩岸 無形資產減損重傷 台橡前三季每股虧0.35元 04:102020/11/04 證券．權證 金管會提醒國銀 房貸、土建融八大缺失 金檢重點 04:102020/11/04 財經要聞 財經熱門新聞 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 馬雲亂開砲慘遭陸修理 官媒又撂15字嗆爆 - 財經 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 大選生變？川普要求停止計票 美股期貨暴跌近400點 - 財經 川普若翻盤 散戶能撿便宜？ 專家洩賺錢密碼 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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