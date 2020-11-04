雙鴻科技（3324）發行國內第四次無擔保轉換公司債，於10月28日取得金管會核准函，同意申報生效在案，雙鴻宣布以11月4日作為轉換價格訂定基準日，依規定將公司債轉換價格訂為每股235元，轉換溢價率107.15％。

(工商 )

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