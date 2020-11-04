蕭敬騰（老蕭）、伍佰4日出席外送平台活動，同為代言人的林志玲目前在日本，透過現場連線互動，伍佰8月底因滑冰意外受傷開刀，首度公開露面，恢復狀況良好，林志玲關心：「伍佰老師有想念我嗎？老師腳傷還好嗎？很擔心。」伍佰笑說恢復神速，更大方在現場秀出左、右單腳站立，林志玲在鏡頭前，開心比讚回應，伍佰對著螢幕裡的林志玲熱情飛撲。

在記者會上，老蕭化身外送員登場，表示現今在家每2天就叫1次外送，大啖宵夜美食，由於他運動量大，一直吃宵夜沒變胖，近來常去打球，體脂肪更從9％降到5％。他叫外送時，都會給小費、注意外送員的名字，日前看到外送員名字「宥嘉」，與好友林宥嘉同名，他打趣說：「很想見一面，難怪他有點慢，因為他在『兜圈』吧。」巧妙用林宥嘉〈兜圈〉逗笑眾人。

老蕭在出道前，曾做過許多工作，過去在牛排店當過服務員，但僅上班3周，事後也沒有到領薪水，因為他原本做外場，卻自認有外場障礙，幫客人點餐也點得亂七八糟，被老闆罵很慘，後來被派去洗鐵盤，他自豪說：「我洗得非常乾淨，只是洗得比較慢。」但與他一起打工的同學只做一週就不做了，讓老蕭認為好友不在很無聊，工作內容又不適合他，決定離職。

而老蕭如今跨界副業手搖飲，經營有聲有色，身為老闆的他，遇到客訴，坦言首先必須自我檢討，把自己做好第一優先，也會定期去巡店，時常看客人在網路上的評價，曾有顧客反應覺得不好喝，他直言沒有一個東西是每個人會喜歡，因此店內會不斷推出新產品，「我們也會去嘗試其他店的東西，研發新口味，抓住大家喜好。」

伍佰出席代言活動，與同為代言人的林志玲連線互動。（盧禕祺攝）

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