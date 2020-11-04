動力火車近來推出新歌〈永遠不回頭〉、〈跳上車子離開傷心的台北〉，他們日前邀來張書偉、黃瀞怡（小薰）拍攝〈跳上車子離開傷心的台北〉MV，該曲是翻玩他們代表作〈忠孝東路走九遍〉打造20年後的續集。4人相見歡時，小薰激動喊：「偶像！原住民之光！」張書偉則說在KTV必點動力火車〈那就這樣吧〉，顏志琳笑回很喜歡Energy〈放手〉，立刻活潑唱跳副歌，互動逗趣。

動力火車在MV裡擔任客串，僅有一幕提著吉他並肩走過斑馬線的戲份，他們自虧事前花了2小時妝髮，卻只有10秒畫面，2人異口同聲笑說：「我們在那邊走來走去也很難，導演給我們要自然、瀟灑的指令，每一次都要用不同情緒走。」MV成品出爐，他們大讚演員精湛演技，尤秋興感動說：「我已經看了第2次，每次都覺得很想哭。」

他們當天重回當年拍攝地點，演出多年後在忠孝東路上不期而遇，至於飾演男、女主角的小薰、張書偉頗有私交，2人在MV中有許多親暱互動，還要詮釋舊情人在街上巧遇的尷尬情愫，讓他們光對看就數度笑場，在收工後，尤秋興打趣說：「今天來忠孝東路應該不只走九遍了。」直接在忠孝東路上清唱〈忠孝東路走九遍〉，獲得掌聲。

(中時 )