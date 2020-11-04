美國總統大選戰況激烈，民主黨候選人拜登與現任總統川普兩位候選人呈現拉鋸戰，雙方互有領先、變化莫測。對於拜登沒有壓倒川普，資深媒體人陳東豪表示，這是對政治人物判斷力的考驗，並指出目前台灣許多專家和政治人物將面臨的困境，他還直言台灣壓孤枝是不對的。

陳東豪今(4日)在臉書上表示，「我自己對川普選情也沒判斷對，我並不看好川普」，但國內一堆美國、民調專家學者、政治工作者，如果連續錯二次，以後要怎麼教？或從事政黨所需的判斷呢？

陳東豪指出，為什麼拜登沒有壓倒川普？這是政治人物判斷力的考驗，而且會影響政治人物的對美策略。他還直言，「對台灣而言，壓孤枝是不對的，但這段時間，回頭去看國內的各種發言，其實你可以看到一個政黨或政治人物的成熟度與能力」。

網友們也留言回應，「豪哥臉書快成台灣川粉聚集地了」、「押寶，當然要押寶，進入賭場哪有不壓寶」、「現在看得眼花瞭亂，拜登不是贏20幾張票嗎？怎麼又變川普當選」；而資深媒體人鄭師誠則留言表示，「東豪，通訊投票的票數對川普非常不利喔」。

我自己對川普選情也沒判斷對，我並不看好川普。但國內ㄧ堆美國、民調專家學者、政治工作者，如果連續錯二次，以後要怎麼教？或從事政黨所需的判斷呢？ 為什麼拜登沒有壓倒川普？這是政治人物判斷力的考驗，而且會影響政治人物的對美策略。對台灣而言，壓孤枝是不對的，但這段時間，回頭去看國內的各種發言，其實你可以看到一個政黨或政治人物的成熟度與能力。 由陳東豪發佈於 2020年11月4日 星期三

(中時新聞網)