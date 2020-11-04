美國大選開始投票，全世界都關注最後結果，現任總統川普雖然在總統大選中的選舉人票當前仍落後，但在多個關鍵搖擺州選情領先，自稱已獲得大勝的他發表勝選宣言，也質疑選舉出現舞弊，要告上最高法院並要求停止計票，大選投票仍陷入膠著狀態。淡大全球發展學院院長兼教授包正豪則說，這像不像台灣選舉會出現的2個狀況。

包正豪4日下午在臉書寫下，「像不像台灣選舉經常出現的『陰謀論』和『打預防針』？不過既然有通訊投票制度，怎麼也應該等郵寄選票一併開出後再宣布選舉結果吧！」

其實美國大選提前投票通常分為兩種形式，一是郵寄投票，另一是在大選日之前親自投票。多州公布的初步開票結果，除了包含大選日當天投票的票數，也納入提前投下的選票。但由於各州計票時間及計票方式不同，兩位總統候選人川普與拜登，可能難在大選日當天分出勝負。

然而，今年受到新冠肺炎疫情影響，美國有許多民眾都採用郵件投票的方式，然而卻有30萬張選票無法在投票開始前寄達，影響到投票的截止時間，對此，華盛頓特區法官要求美國郵政單位找到這些選票並補寄，但是郵政總局不執行該命令，恐影響選舉結果。

(中時新聞網)