年紀漸長，生活需求將漸漸轉變，居住環境上可能需要避免爬樓梯，需要較充分的陽光照進屋內，需要較寬敞而適合輪椅進出的廁所。資策會推估，十年後國內獨居與雙老住戶將高達125萬戶，如何提供貼近需求的銀髮住宅以及相關的產品與服務，是不可忽視的課題。

財團法人資訊工業策進會產業情報研究所10月28日至30日舉辦「33rd MIC FORUM FALL超越」研討會，在健康新經濟論壇中公布「銀髮住宅需求調查」結果，並延伸談人口老化議題與銀色商機。

銀髮住宅需求將遠超乎供給，待全面的上位規劃

台灣人口愈來愈老，未來長命百歲不再稀奇，而獨老情形可能愈來愈普遍。內政部統計，今年度獨居老人或雙老家庭的戶數共計55萬戶，資策會延伸推估，10年後這個數字將成長至125萬戶。

髮市場潛在商機大！熟齡族最願意為這3大服務掏錢 (圖／pixabay)

「然而，目前全台有過半房屋（410萬戶）是屋齡超過30年的無電梯公寓，預估2030年時，台灣對於友善銀髮住宅的需求量將遠遠大於供給量，」資策會資深產業分析師林信亨說。

台灣銀髮住宅的發展在眼下有些難處，他提到，銀髮住宅看似有龐大需求與商機，但隨著每個人理想的老後生活不同，因此可能難有標準化設計；出租宅尚無法源與獎勵措施；社會住宅預留三成戶數給弱勢族群，老人只是部分適用對象；社福設施的增建則往往不易取得大範圍住宅用地。整體而言，相關政策與資源配置均缺乏上位的整體規劃。

要因應友善銀髮住宅供應不足，除了增加供給量，還可思考能否透過其他方法讓長輩住得更舒適。林信亨指出，全球各國相繼推出不少銀髮住宅對策，其中一項趨勢是，各國皆強調「去機構化」的銀髮住宅，也就是藉由增設無障礙設施、增加智慧科技輔助、送入各式居家服務等，盡量讓老人在原居處安心度過晚年。像是日本「society 5.0」計劃當中，就有公私協力建立高齡友善城市；德國哈廷根小鎮試行銀髮住宅實驗平台；義大利有以物聯網打造智慧住宅的專案。

他建議，政府應完善銀髮住宅法源，以提升市場供給量；獎勵民間開發租賃式社會住宅與軟硬體建設。同時，也可公私協力嘗試驗證各種銀髮科技的創新應用。

國內熟齡族理想居住環境：就醫便、交通便、有無障礙設計

為了解國人對於銀髮住宅的實際需求，資策會今年7月左右執行「銀髮住宅需求調查」，邀請50歲以上熟齡族群填寫線上問卷，最後蒐集到1,059份有效問卷。這群受測者近7成年齡落在50~59歲，7成3的人表示身體非常健康，有4成5是獨自居住或老老互相照顧，6成住在無電梯公寓或2樓以上家宅，1成2需要租屋，他們平均每月可支配所得為2萬多元。

以這群人來說，過半的人希望在原地安老，4成多盼與配偶同住。他們理想的居住環境3大條件是就醫方便（47.8%）、有電梯／無障礙公共空間（35.9%）、離家近或交通方便（29.9%），其餘理想條件依序是有人打理三餐與生活（26.9%）、有豐富休閒設施與活動（23.4%）、講求公共安全與衛生（23.3%）、近舊商圈方便採買（21%）、遠離塵囂（19.3%）、有認識的朋友作為鄰居（18.5%）、租金或服務收費合理（17.3%）。

熟齡族深諳智慧科技，預期自己會使用更多智慧家電

除了居住環境，熟齡族可能還需要更多簡單易用的家電或智慧科技來輔助生活。在這份調查中，約9成熟齡族使用智慧型手機、3成使用平板電腦、2成使用穿戴式裝置；家庭內也有不少智慧裝置，如數位串流裝置、掃地機器人、智慧家電、智慧音箱、家庭監控裝置與服務型機器人。值得注意的是，熟齡族預期自己未來使用上述每一項智慧家電的可能性均會提升。

2030年熟齡族需要且可能付費服務：修繕、清潔、就醫

除了硬體配備，熟齡族平時還有其他的服務需求。以這群人為例，過去1年來在生活各方面的需求當中，佔率一二的竟是居家修繕（39.6%）與家事清潔（28.4%），其他依序包括健身促進（26.3%）、新科技使用（25.6%）、課程學習（23.5%）、就醫問題（23.9%）等。

需求高的服務項目往往也是他們願意付費的項目。資策會推估，10年後熟齡族最願意付費的前3名服務可能是居家修繕、家事清潔、就醫相關服務，需求占率可能達3成以上。

銀髮市場尚未成熟，潛在商機大

需求背後潛藏商機，像是熟齡族願接受新科技，適當的設計更可能增進其消費意願。資策會資深產業分析師高雅玲就提到，Panasonic近年就針對熟齡族群設計更簡單、易操作、美觀而不會被貼上「老人」標籤的產品，像是按鍵數減少、液晶螢幕呈現大字體的電子鍋，因應高齡女性平均身高（152公分）設計的小型洗衣機，讓吸塵器輕量化且吸頭前裝設有LED燈，地上灰塵垃圾更醒目。

「R65不動產」為房東設想與解決問題而提出的安心守護方案，藉此提升其出租意願。(圖／資策會資深產業分析師高雅玲提供)

再以租屋需求為例，高雅玲分享，日本「R65不動產」創業者山本遼過去從事不動產工作時，經歷高齡客戶難租屋的困境，因為房東可能擔憂高齡房客繳不出房租、健康惡化甚至孤獨死去。山本遼希望營造出自己老後租屋不會四處碰壁的大環境，因此於2016年創設租賃媒合平台「R65不動產」。

「R65不動產」的媒合條件均從高齡者的需求出發，諸如可養寵物、無須保證人、距離車站500公尺以內、偏好一樓、離醫院近、房租低廉、昭和懷舊風、可住兩人等。同時，更嘗試為房東擔憂的情形提供配套方案，像是提供居家服務轉介服務、提供安心租屋守護方案如房屋險、火險，並且與Aiaru小額短期產險公司合作提供孤獨死的相關保險，發生意外時能獲得最長一年的房租與善後費用，這大大提升房東的出租意願。

「台灣高齡市場處於半熟狀態，還有許許多多高齡需求不易被察覺，」高雅玲說。除了上述住屋供需的大問題，還有各種「微痛點」，像是不少人會透過熱水瓶身的小小玻璃以及上面的刻度判斷裏頭的水是否足夠，但是老人家可能看不清楚、需要頻頻把瓶蓋整個打開來看，才知道需不需要補水，這樣的需求就尚未被滿足。換言之，未來的銀髮商機還有相當大的發展空間，值得期待。

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(中時新聞網)