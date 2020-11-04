韋禮安作客陶喆YouTube頻道，兩人首度同框，陶喆將經典歌曲〈找自己〉結合韋禮安的新歌〈I Wrote a Song for You〉，並分別以吉他和鍵盤演奏，製作成聆聽度滿分的組曲，還大讚韋禮安的編曲、間奏細節處理出色，讓深受陶喆影響的韋禮安受寵若驚說：「這都是你害的啊，我今天會這樣都是因為你！」

兩人因YouTube牽上線而合作，讓視陶喆為華語音樂啟蒙老師的韋禮安直呼：「不可思議！」韋禮安表示，從來沒有想過可以跟小時候的偶像坐在一起，面對面地聊音樂，他直呼是圓夢、追星成功！陶喆則透露聽完韋禮安專輯時得到了新的刺激、在心裡默默地跟自己喊話：「絕不能輸！」面對偶像殿堂級的稱讚，讓韋禮安不可置信說：「這真的是最好的讚美了！」接著倒吸一口氣說：「真的要腿軟了。」

韋禮安對音樂要求「龜毛」，也是深受陶喆影響，他認為要做就要做到最好，因此專輯的進度都很慢，他開玩笑說：「始作俑者就是陶喆，我都學他的。」陶喆急忙撇清笑說現比較願意放手，讓別人丟Idea進來，反過來開釋韋禮安學著放手會讓自己比較輕鬆。

韋禮安（左）上陶喆的Youtube頻道，大呼追星成功。（The Orchard提供）

韋禮安（左）上陶喆的Youtube頻道，大呼追星成功。（The Orchard提供）

(中時 )