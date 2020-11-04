台灣手搖飲料市場商機龐大，估計一年營業額逾1500億元，其中又以珍珠奶茶等奶茶系列商品最受歡迎。經濟部國貿局日前與外貿協會共同舉辦「台灣珍珠奶茶國際論壇」；泰國甚至有品牌推出「珍奶乳液」。台灣也有老牌食品廠瞄準年輕族群，推出奶茶口味零食。

台灣珍奶舉世聞名，說「珍奶立國」一點也不為過，許多觀光客來台就是衝著喝一杯珍珠奶茶；當然那是指疫情之前了。根據手搖飲某業者統計，今年奶茶系列品項跟去年同期相比，增加12.3%。不少零食廠嗅到商機，相關商品不斷推陳出新。

77乳加巧克力曾推出錫蘭奶茶口味，當時造成一股搶購風潮。今年老梗新玩，不僅提升奶茶濃度，更用上台灣紅玉紅茶，把「奶茶控」的檔次又推高了一個層級。

甫落幕的「台灣珍珠奶茶國際論壇」就提到，珍奶雖起源於台灣，但其實粉圓輸出到國外後，結合當地食材，更能發展出適合當地口味的新產品。

以泰國為例，甚至有廠商推出「珍奶乳液」，標榜紅茶、牛奶製成，聞起來還有濃郁珍奶香，連包裝都像一杯珍奶；當然最大的差別，就是乳液只能抹，不能喝。

(中時新聞網)