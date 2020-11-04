美總統大選各大美媒開票進度（更新時間20:30）

(20:50)華盛頓特區警局表示，距白宮不遠的1間酒吧，當地時間凌晨3時20分發生街頭械鬥。包括3男1女受傷，目前皆已送醫治療，並無生命危險。警方表示，械鬥者為力挺川普的極右翼團體「驕傲男孩」的成員，警方正調查其械鬥原因。

(20:10)美國總統大選拉鋸，仍然很難看出結果，幾個搖擺州都呈現選票極為接近的情況，內華達州的票數差距不到1%，目前因休息暫停計票，到明天重新啟動計票才會明朗。

內華達有10張選舉人票，在雙方如此接近的情況，也是撬動勝敗的關鍵。截至當地時時凌晨2:39的最後計票數，目前以拜登的49.33％（588,252票），微幅領先川普的48.69％（580,605）。

各州選舉初步結果。(製圖：陳友齡)

內華達州政府辦公室表示，直到11月5日上午9點(台北時間5日凌晨1點)，才會繼續開票。到目前為止，內華達州已經計算了所有的親自投票，之後開票的是郵件投票。

(19:55)美國總統大選已進入最終肉搏戰。根據福斯新聞統計，關鍵搖擺州之一的威斯康辛州又出現些許進度。根據已完成89%以上的開票，而民主黨候選人囊括49.4%的選票，小幅領先現任總統川普的49.1%，雙方差距0.3%。

福斯新聞報導顯示，目前拜登共奪下161.0207萬張票，領先川普的159.9122萬張票。

各州開票時間。(製圖：陳友齡)

《紐約時報》則報導，威斯康辛州擁有10張選舉人票。在2008年與2012年都支持民主黨候選人歐巴馬，直到2016年才變天並讓川普成為首位攻克該州的共和黨總統候選人。

(中時新聞網)