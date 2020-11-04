一名婦人愛吃芭樂，每天都會吃上一顆，但卻因為沒切片用啃食的方式，導致牙齦萎縮。(圖取自打開嘴巴說亮話 曹皓崴醫師粉專)

芭樂是不少人喜愛的水果，但若是習慣不切片，整顆拿起來啃那可能要當心你的牙齒了。日前有一名婦人，牙齦萎縮嚴重，一張嘴就可發現整排牙根凹陷，經醫師問診後才得知，她以每天一顆的頻率啃食一整顆的芭樂，讓牙齒因咬力開始向外扭曲，醫師也說很像竹筷子被彎曲，也呼籲大眾芭樂至少要切片後才吃。

牙醫師曹皓崴日前在粉專分享「打開嘴巴說亮話 曹皓崴醫師」上分享，日前一位婦人來看診，病患一開嘴醫師便發現牙齦萎縮的相當嚴重，幾乎整排牙齒靠近牙齦的位置，都有很大的凹陷，可以說牙齒剝落。起初婦人以為是自己刷牙太大力，便改用紗布沾水擦拭牙齒，但凹陷處卻是越來越大。

醫師初步懷疑是因「夜間磨牙」所造成的，便讓婦人戴著咬合板入睡，但幾個月過去，破損範圍卻不見好轉，婦人相當緊張，她認為牙齒若繼續惡化會斷掉，但卻一直找不出原因，而這些破損的區域也越來越利，「開始會刮舌頭了」。

後來曹皓崴進一步問診和婦人聊了飲食習慣才得知，「她最喜歡吃芭樂，偶爾啃甘蔗，芭樂天天都要來一顆，而且整顆拿起來啃」終於找到兇手。曹皓崴說，當我們咬下芭樂時，牙齒會因巨大的咬力而輕微向外側變形，「很像竹筷子被彎曲」，這時牙根旁的珐瑯質受不了扭動的力量開始斷裂而剝落，婦人的牙齒就是因此而受損。

曹皓崴說這樣的案例，會建議停止啃芭樂或甘蔗等食物，先觀察缺損區域，穩定後利用樹脂補牙復原，萎縮牙齦可以進行增生術來復原。但最重要的是少吃脆硬的食物，避免牙齒提早磨損，最後，曹皓崴也呼籲大眾，若是要吃芭樂，需切成片狀，若是想啃甘蔗也切成條狀，來保護自己的牙齒。

(中時新聞網)