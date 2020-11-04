遠距商機燒不停，視訊雙雄圓展（3669）、圓剛（2417）10月營收仍穩居高檔，其中圓展10月營收雖從9月的歷史新高滑落，僅餘4.87億元，但仍保有歷史第三高的佳績，至於母公司圓剛也不遑多讓，單月營收9.43億元，也同步拿下歷史第三高的成績。

遠距生活成人們的日常，也帶動圓展和圓剛今年業績大爆發，業績爆好的圓展和圓剛搶先在4日就同步公布10月營收。

圓展10月營收雖僅4.87億元，較上月的6.19億元，下滑21.36％，但卻較去年同期的1.7億元年增186.99％，累計前10個月營收為32.81億元，則較去年同期的17.65億元，年增85.87％。

至於圓剛10月合併營收亦達到9.43億元，表現不若上月的12.29億元，惟和去年同期的2.51億元相比，年增率則擴大至275.08％，累計前10月合併營收 57.7億元，則較去年同期的24.16億元，成長138.78％。

雖然圓剛和圓展10月營收都由高檔滑落，但針對市場擔心遠距商機的退燒問題，圓剛董事長郭重松卻很有信心的表示，新冠情已帶動全球生活型態的改變，形成新常態（new normal），遠距生活已成為新日常，再加上第四季原本就是傳統旺季，有信心第四季營運仍有機會維持在和第三季相近的高檔。

(工商 )