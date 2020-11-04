NAND Flash控制IC廠慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2020年第三季財報，營收表現優於預期，達1億2604萬美元，與去年同期相比成長11％，毛利率49.1％。稅後淨利2,668萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.76美元（約新台幣22元）。

其中，三大產品線營收與去年同期相比，SSD控制晶片成長20％，eMMC/UFS減少10％，SSD解決方案則大幅成長50％。

慧榮科技總經理苟嘉章表示：「在全球疫情籠罩下，我們第三季營收仍優於預期，主要動能來自SSD控制晶片較上一季成長20％。第二季因應居家辦公和遠距教學趨勢，大型資料中心的儲存需求大增，我們NAND大廠客戶因此多將NAND貨源轉向企業級SSD，造成對消費級SSD控制晶片需求減少。第三季資料中心需求趨緩，NAND大廠因此釋出更多的NAND給消費級SSD，帶動我們的SSD控制晶片營收大幅成長。」

苟嘉章接著表示，我們剛發表一系列高效能、低功耗的PCIe Gen 4 SSD控制晶片，完整的解決方案能滿足高階、主流及入門級市場需求，目前已獲超過10家客戶採用，其中包括5家NAND大廠，其他為模組廠。在PCIe Gen 4規格漸成市場主流之際，我們於此時推出新品正好抓住最好的時機。

苟嘉章預計，未來幾年PCIe Gen 4將成為PC、遊戲機及其他消費性裝置的標準規格。能打入眾多重量級NAND大廠和模組廠的供應鏈，證實了我們SSD產品的競爭力。三年來，我們的SSD控制晶片年營收成長了近一倍，未來，我們將繼續努力，PCIe Gen5的企業級SSD控制晶片目前也在規劃中。

展望未來，苟嘉章表示：「第四季營收在SSD控制晶片成長帶動下預計將持續成長，其中eMMC/UFS控制晶片將恢復成長，SSD解決方案則因季節性因素將減少營收。在這動盪的一年，我們的第四季將以穩健的成長為今年畫下句點，同時奠定明年成長的根基。」

預估第四季營收將介於1億3,000萬至1億3,900萬美元之間，較第三季成長3～10％，毛利率介於48％至50％之間。

(工商 )