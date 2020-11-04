臺企銀逾放比 單月增加0.23個百分點 20:292020/11/04 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣企銀4日公告，自結至10月31日止，逾期放款比率為0.65％，較9月的0.42％，增加0.23個百分點。 臺灣企銀指出，受經濟景氣及外在環境影響，授信客戶營運及財務發生困難，致銀行逾期放款增加，自結至20202年10月31日止，銀行逾期放款總額為77.55億元，較9月的50億元，增加27.55億元。 因應措施方面，自結至2020年10月31日止，銀行備抵呆帳覆蓋率200.17％。臺灣企銀指出，未來將加速轉銷呆帳，並加強催理作業，並持續加強貸後管理機制，以有效降低逾期放款。 (工商 ) #臺企銀 #臺灣企銀 #百分點 #銀行逾期放款 #加強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸十四五 推進和統 警惕台獨 04:102020/11/04 兩岸要聞 金管會提醒國銀 房貸、土建融八大缺失 金檢重點 04:102020/11/04 財經要聞 繳地價稅用臺企銀支付 早鳥前八千筆享百元回饋 10:412020/11/04 財經 在陸合營加油站 殼牌10億人民幣全吃 04:102020/11/04 全球財經 經濟好轉 陸槓桿率趨穩 04:102020/11/04 全球財經 奧州波特蘭緊急狀態 上警發條 04:102020/11/04 國際大事 銀行也搭雙11購物潮 一銀祭百萬回饋金推廣數位平台 10:412020/11/04 財經 十四五規劃建議 支持台企登陸A股 04:102020/11/04 全球財經 《金融》澎湖南方四島國家公園套幣 12日起臺銀開賣 10:512020/11/04 財經 法巴銀等3土洋銀行 為離岸風場統籌沃旭二次綠債發行 12:582020/11/04 財經 財經熱門新聞 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 馬雲亂開砲慘遭陸修理 官媒又撂15字嗆爆 - 財經 大選生變？川普要求停止計票 美股期貨暴跌近400點 - 財經 川普若翻盤 散戶能撿便宜？ 專家洩賺錢密碼 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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