臺灣企銀4日公告，自結至10月31日止，逾期放款比率為0.65％，較9月的0.42％，增加0.23個百分點。

臺灣企銀指出，受經濟景氣及外在環境影響，授信客戶營運及財務發生困難，致銀行逾期放款增加，自結至20202年10月31日止，銀行逾期放款總額為77.55億元，較9月的50億元，增加27.55億元。

因應措施方面，自結至2020年10月31日止，銀行備抵呆帳覆蓋率200.17％。臺灣企銀指出，未來將加速轉銷呆帳，並加強催理作業，並持續加強貸後管理機制，以有效降低逾期放款。

(工商 )