隨著現代手機通訊軟體的的快速進步，改變了以往的交友模式，許多人都會使用交友軟體認識對象。一位男性民眾抱怨，和彼此有好感的網友見面不到一小時，對象就說要回家，追問後竟因為是「身上味道」導致。男子自覺身上沒有體味，納悶「每天聯絡的人，真的會因為味道翻臉嗎？」

原PO在網路論壇「zuvio校園」上表示，近日和一位聊了約2個禮拜的網友出去見面，他感覺得出來彼此有好感，每天有空就會互相傳訊息。不料2人見面後，對象逛不到一小時就說要回家，之後更消失三天才回訊息。原PO不斷追問原因後，對方才坦言是「身上味道」導致。

原PO聽完傻眼直呼「我是沒噴香水沒錯，但也沒臭到這麼誇張吧，活了這麼久第一次被說」。原PO自覺是沒什麼體味的人，平常也會稍微在意自身味道，沒想到一個每天聯絡的對象就這樣因為「味道」翻臉。原PO納悶道，「會不會其實她是隻狗，嗅覺特別靈敏」？

貼文一出，網友紛紛猜測「可能因為臉吧」、「她只是用最原始的擇偶方式而已」、「費洛蒙吸引不了的確也沒繼續的必要」、「味道不對就一整個不對」、「我就講一句中肯的，沒有錢的味道」。

(中時新聞網)