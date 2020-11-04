台北101大樓4日宣布85樓接替原欣葉高樓餐廳的「捌伍添第」在封館近一年後，預計明年元月初開店；「捌伍添第」為家具通路ODM、OEM大廠嘉林集團投資，旗下還有連續三年獲米其林的「Tairroir態芮」法式料理等，執行長林奕寬指出，勇奪米其林是基本目標。

林奕寬指出，新品牌「捌伍添第」，斥資逾7,000萬元，主攻「新台灣料理」，預計明年1月開幕，規模達320坪、200席座位，客單訂在2,000元至3,000元，目標除台北信義區商務聚餐外，也鎖定目的型的美食饕客，預估每年可吸引10萬人次，年營業額上看2.5億元。

林弈寬表示，新台灣料理融合大江南北中華料理，力邀掌廚文華東方雅閣餐廳、連續3年獲米其林青睞的謝文擔任行政總主廚，帶來頂級餐廳少見的「添第烤鵝」，有別於一般清湯佛跳牆的「神仙饞（濃湯佛跳牆）」等菜色；而嘉林集團總經理林承宇則強調，認為疫情期間米其林餐廳仍需訂位，以「Tairroir態芮」訂位就要等2個月。

台北101大樓營運長劉家豪則強調，台灣有超強的內需能力，台北101身為觀光地標，目前客源以本地客為主，尤以白領階層和愛嘗鮮的千禧世代為主力，為迎接「捌伍添第」進駐85樓，101同時斥資上千萬元更新排油煙系統，同樓層的「隨意鳥101」亦進行停業改裝，預計12月以全新面貌接客。

(工商 )