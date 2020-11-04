繼iPhone 12、iPhone 12 Pro開賣熱銷後，iPhone 12 mini、iPhone Pro Max將於13日正式開賣，五大電信公司備戰，遠傳、台灣之星4日率先宣布6日開放預購或預約。

蘋果今年一口氣端出4款5G新機，iPhone 12及iPhone 12 Pro在10月23日開賣後持續熱銷，iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max則將在11月13日開賣。

為拉動換機潮，遠傳率先公布加碼方案，預購成功並申辦iPhone 12 Mini、或iPhone 12 Pro Max資費的果粉，加碼贈送3,600元Apple配件購物金。

台灣之星隨即宣布兩款新機開放預留資料並同步公布預購優惠。台灣之星表示，用戶中有高達7成搭配「舊機換新機」優惠，台灣之星為此，針對即將上市的兩款iPhone 12新，啟動換購加碼活動，帶舊機到門市預購iPhone 12 mini、Pro Max不限機款，除市場回收價外，加碼再折最高3,000元。

至於中華電、台灣大、及亞太電，則預定近日公布預約（購）活動。

市場人士分析，iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max定位鮮明，5.4吋螢幕的iPhone 12 mini除了輕巧、高性價比，而iPhone 12 Pro Max則搭載備受追劇族擁戴的6.7吋大螢幕，相機功能的廣角感光元件、長焦距鏡頭、防手震能力都稱得上霸佔頂規，預期將吸引攝影迷青睞 。此外，全新的Apple ProRAW與LiDAR光學雷達掃描儀則優化AR效果，透過5G網路可提升使用者體驗。電信業者預估，第二波iPhone 12 mini/Pro Max銷售力度，仍將維持高檔。

(工商 )