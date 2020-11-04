二極體廠德微（3675）公告10月自結合併營收為1.2億元、月增48％，較去年同期減少12.8％。累計今年前十月自結合併營收為12.67億元、年減1.6％。德微指出，10月營收月增幅成長主要因集團內部調整庫存在這兩個月已告一段落，並因感恩節與聖誕節效應使急單湧入。

德微表示，季節性商機、遠距商機效應，例如：遠端伺服器、NB、手機與遊戲機等二極體應用面之需求強勁，公司對11月營收充滿樂觀以待。

回顧上季，德微第三季合併營收3.49億元、季減15.8％；稅後淨利1,894萬元、季減約47％，每股純益0.43元。其第三季營收下滑主要是受到集團內部資源重新調整庫存之短暫影響，致使公司九月與第三季業績創下近兩年來之新低點。

德微表示，公司抱以堅定腳步繼續朝著提升旗下子公司亞昕之技術能力、整合公司資源暨全面逐步導入更先進之智慧製程、自動化生產、並全力跨入新晶圓製程，公司表示隨著產品及技術佈局之發酵，可望帶動公司未來兩年獲利大躍進。

德微第四季至明後年產品佈局策略化分為三個面向：首先，在晶圓製程技術方面，亞昕於年初已完成以GPP製程為主的6吋晶圓開發製程技術，德微將因新晶圓製程，可望大幅降低採購晶圓成本，進而有效提升公司整體毛利率及有助於獲利能力增加。估此新製程，在明後年有望刷新德微公司歷史紀錄。

其次，是德微將逐步汰換現有製程、採用全自動化之生產技術，有助於車用產品客戶稽核時通過認證，對Tier 1車用客戶稽核時，更容易達到符合客戶設定之製程規範要求。

且由於自動化之緣故，德微可藉由大數據分析所有的表單、記錄等資料被永久保存下來，不因人為因素造成資料遺失或錯誤疑慮，藉此提升德微在智慧生產（自動化）製程know-how的累積，讓德微的競爭優勢不斷透過內化創新變革不斷成長。

更由於高度自動化，有助於在新產品之佈局，明後年將可實質大幅貢獻公司之獲利能力。德微有信心依此佈局在明年毛利率有望突破40%，正如先蹲後跳之姿，做足奮力一搏之準備。

(工商 )