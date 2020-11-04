遊戲股王鈊象（3293）4日公布10月營收，單月營收7.7億元，較去年同期增加39.26％，再寫單月歷史新高紀錄。累計鈊象今年前10個月營收達68.72億元，年增64.84％。鈊象表示，本年營收增加50％以上，主要是因旗下網路遊戲營收較去年同期成長所致。
鈊象10月營收再寫單月歷史新高紀錄，也是連續四個月站穩七億元大關。累計今年前9個月鈊象每股稅前盈餘為42.12元，賺逾超過4個股本。9月單月稅前EPS為4.84元，主要是受到匯損影響所致。
截至目前為止，鈊象在網路遊戲與商用遊戲機台的營收占比分別為92％以及8％，目前以旗下6款網路遊戲《金猴爺》、《明星3缺1》、《金好運》、《滿貫大亨》《海王寶藏》、《金虎爺》為營運主要動能。
除上述幾款網路遊戲為營運主力之外，鈊象旗下遊戲成功授權至美國市場，獲得全新營運動能，才推升業績表現亮眼。除網路遊戲、線上博弈遊戲授權兩項動能外，目前鈊象的海外市場合計佔營收比重已來到60％～70％，台灣僅剩30％～40％，營運風險較過去產品集中在國內時分散，法人表示，樂看全年鈊象營運表現。
(工商 )
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