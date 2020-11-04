前補教名師高國華和第三任妻子陳子璇結婚9年，今（4日）被曝光趁著老婆在大陸工作，偷帶一名濃妝女回家，引外界猜測婚姻是否亮紅燈，而高國華前妻蔡郁璇耳聞此事也做出回應了。

據《三立新聞網》報導，蔡郁璇表示已經沒和高國華聯絡，但對方因為和女兒已經三年沒見，所以父女兩一個月前有見面，當時高國華也爆出另一緋聞，女兒事後則對她透露高國華與陳子璇似乎因為距離的關係，關係變淡，讓蔡郁璇有感而發道：「婚姻需要時間經營，分隔兩地可能是很大因素」。

蔡郁璇目前重心放在網路事業。（圖／資料照）

蔡郁璇和高國華有過一段8年婚姻，男方2010年被拍到和陳子璇車上舌吻，導致這段婚外情曝光，讓蔡郁璇看完新聞忍不住說：「看起來滿諷刺的」，認為對方當年拋家棄子，以為會幸福，沒想到如今又爆出婚姻快撐不下去，並感慨：「放棄的很多、失去的也很多，是滿可惜的」。

至於自己的感情狀況，蔡郁璇害羞認有在觀察的對象，女兒知情也不排斥，但她目前只想專心拚網路事業，還沒考慮再踏入婚姻。

(中時新聞網)