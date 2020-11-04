中信兄弟今年台灣大賽前3戰沒出現任何失誤，先發新生代江坤宇、岳東華、岳政華等人都展現超齡表現，尤其鎮守二、游防區的江坤宇、岳東華更是讓教練團驚豔，守備教練黃泰龍不斷感嘆，「今年能打到總冠軍，他們是很重要的戰力。」

江坤宇在G3獲選單場MVP，刷新總冠軍賽最年輕紀錄，他在場上絲毫沒有小將的生澀感，黃泰龍多次稱讚他有超齡表現，「他原本是第三順位的游擊手，第一是王勝偉、第二是東華，這兩人去年是中華隊，但都被坤宇擠到二壘去。」

此外，黃泰龍認為江坤宇更難能可貴的是抗壓性，「即使他第一戰打擊結果不好，但心態沒有因此改變，仍依舊維持原本的模式，是相當成熟的表現。」不過超齡的江坤宇也讓黃泰龍有些困擾，「他都不太講話，說話又很小聲，我都跟陳江和開完笑要他大聲點，希望能多了解他，他真的心智很成熟。」

而岳東華則是黃泰龍眼中鬥志十足的代表，「東華今年因為左腳踝受傷一度小低潮，每天吃止痛藥、打類固醇，想辦法不影響場上，這種鬥志在年輕球員裡相當少見。」

岳東華有鬥志、江坤宇多了冷靜和成熟，黃泰龍講到兩人都是滿口稱讚，但他也說賽前不能說太多好話「舒服」他們，「希望兩人攻守都能維持，今年若能總冠軍，他們是很重要的戰力。」

(中時 )