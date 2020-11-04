中職31年台灣精品台灣大賽，明日周四（5日）系列戰第5場仍在台南棒球場熱鬧展開，台灣精品冠名中職總冠軍系列戰，特別安排舉辦「台灣精品棒球日」，賽前進場球迷都會發送充氣式加油棒，限量贈送。並於台南棒球場大門口服務攤位，規劃好康遊戲讓球迷進場感受職棒總冠軍賽熱鬧氛圍。

明天台灣精品的品牌日邀請經濟部長王美花開球，而獅隊長期經營台南，特別由正宗台南製造（導演許承傑台南人，電影拍攝在台南）的電影《孤味》女主角之一孫可芳擔任打擊。

孫可芳不但是土生土長的台南人，更是資深統一獅球迷。而《孤味》這部充滿濃濃台南味的電影，不僅有謝盈萱、徐若瑄、陳淑芳、龍劭華、陳妍霏、丁寧、楊一展等優秀演員演出，更是一口氣入圍本屆金馬獎六項大獎，可說是貨真價實的台灣精品，更是台南人的光榮。

《孤味》即將在明天（6日）正式上映，也希望台南人能夠走進戲院好好品嚐這部動人心弦的電影《孤味》。孫可芳表示：「小時候就開始支持統一獅，以前比賽前都會在球場外等待選手索取簽名，很開心可以回到台南故鄉，參與職棒總冠軍賽盛會，擔任打擊嘉賓，心情很期待踏入球場內的那一刻，應該會是很特別的感覺。」

(中時 )