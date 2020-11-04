雙11開打，蝦皮購物4日宣布，「蝦皮11.11最強購物節」攜手房地產龍頭立信機構推出「最強競標千萬豪宅$11up」，10/26暖身開跑後已經吸引4百萬人氣，成功開創全新房產行銷模式，全站買氣也增加近4成。

蝦皮同時宣布「最強免運」再加碼，除了11/11當日每人享有10張四大超商0元免運券，更首創與國光客運合作，加碼祭出「上車免費，上蝦皮免運費」，指定客運路線全日免費，線上線下免運齊發優惠，搶攻雙11商機。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，蝦皮購物看好雙11商機，全力帶給用戶更獨具創意的消費體驗。除了11/11當日優惠將再新低，也與國光客運合作，首度結合胡瓜、小禎兩位代言人，打造全日免費客運，讓線上線下的消費者共同感受0元免運的力度。廖君凰表示今年雙11買氣持續衝高，預期將為站上品牌賣家創造銷售翻倍的亮眼成績。

蝦皮購物今年深化品牌合作策略，與立信機構攜手推出「最強競標 千萬豪宅$11up」，凡購買蝦選榜商品就能獲得競標資格，活動頁上線後已吸引4百萬人關注。

此外，蝦皮也表示，觀察暖身期間蝦選榜熱銷品類包括「3C家電、居家生活、美妝保健」，其中話題新機iPhone 12成為3C家電的業績主力貢獻者。另外，換季潮帶動居家床具、護膚品買氣，適合大檔囤貨的尿布買氣也衝破百萬，可見今年疫情環境下消費者已逐漸養成網購居家生活用品的習慣。

(工商 )