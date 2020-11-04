楊丞琳將於本週五(11/6)登上台北小巨蛋，展開20週年的全新巡演「LIKE A STAR」，也將同步推出第12張演唱會同名全新專輯《LIKE A STAR》。新專輯她除了和金曲製作人剃刀蔣、米奇林MCKY與ØZI 所屬的音樂廠牌「新樂園」共同擔任製作統籌，還有許多彩蛋，像是由陳君豪製作的〈都因為你〉，這首歌是楊丞琳想獻給歌迷的一封情書，經討論後想以比較浪漫的方向來呈現，因此找了方大同的音樂班底Derrick跟Fergus一起編曲，結合很Chill的Hip-Hop Drunken Beat、復古R&B跟Neo Soul吉他，在尾奏時更有一段精彩的吉他Solo；而丞琳在R&B與Pop間的口氣也完美掌握與融合，很自然溫暖地唱出對歌迷的愛與故事。

而與人氣偶像陳立農合作的新歌〈配對配〉，楊丞琳想表達：「愛情是不分年齡、外型和距離的。」製作人小安表示這首歌是以Chill R&B的風格打造，編曲上先以電吉他錄製幾個音軌，加上效果的處理，大幅改變電吉他的聽感印象，再把需要的和絃剪接出來，組成一道帶有虛幻浪漫感氛圍的主音色，然後以此為主軸依序堆疊節奏、Bass、鋼琴和吉他，刻意沒有安排太強烈的音色或旋律，讓Vocal主導整首歌的情感表現。

楊丞琳將推出新專輯《LIKE A STAR》。（環球音樂提供）

新專輯視覺設計更邀請到來自以色列的插畫家Shira Barzila合作，因為在不同的領域中都有像星星一樣發光發亮的藝術家，和他們合作更能全面性地表達出這張專輯的星概念！Shira修讀服裝設計，畢業後擔任平面設計師，同時經營自有品牌「KOKETI」，在法語中這一詞意味著「時髦的女孩」，和這次專輯中的歌曲〈女孩們〉，Shira第一次和亞洲藝人合作，很期待看到成品，也很感謝能有機會和優秀的亞洲藝人合作。

楊丞琳近幾年的專輯以抒情和文藝氣質路線為主，但是這一張卻不打安全牌，她在製作人鼓勵下，大膽嘗試從來沒有做過的冒險，以前不會考慮的造型、不會挑選的DEMO，這一次她都放手去嘗試去玩，雖然也猶豫過歌迷是否能接受？但她也對自己的鐵粉很有信心，「我的忠實粉絲都應該蠻習慣了我的善變，他們都知道一成不變不是我的路線，而且我這次真的是自己打臉，為了20週年紀念做了好多自己沒想過的事，一方面也是想製造驚喜啊！這次選擇唱跳，真的把自己當作是一個剛出道的新人，要找回一種曾經很熟悉但現在又很陌生的感覺，我一直在想我的初心是什麼？我想我找到了，也很開心我還有機會可以這樣做，也希望粉絲們能給我這位唱跳新人更多鼓勵！」楊丞琳將於11/22台北 、11/29高雄、台中舉辦《LIKE A STAR》專輯簽唱會。

(中時 )