（22:47更新）中職台灣大賽第4戰今（4）日繼續在台南球場進行，中信兄弟4局上靠2支安打2次四壞，加上獅隊失誤，攻下3分大局，其中岳政華2分打點一壘安打最具關鍵；5局上詹子賢轟出3分全壘打，獅隊8局下由郭阜林回敬陽春炮，9局下林安可補上2分炮，終場中信仍以6比3擊敗統一，拿下3連勝，系列賽3勝1敗開始聽牌。

黃恩賜在台灣大賽G4先發，表現相當稱職。（資料照／陳怡誠攝）

此役前3局雙方都有若干攻勢，不過兩隊本土先發投手中信黃恩賜、統一江辰晏沉著應戰，都能化解危機力保不失分，打完前3局雙方形成0比0平手。

4局上，中信靠2次四壞球及獅隊三壘手郭阜林守備失誤，1人出局攻佔滿壘，江坤宇適時擊出高飛犧牲打，送回三壘上的周思齊，中信先馳得點，1比0領先。接著陳家駒內野安打，岳菜鳥岳政華補上三壘線邊一壘打，有2分打點，中信取得3比0領先。

菜鳥岳政華連續3場表現均佳。（資料照／黃國峰攝）

4局下獅隊反攻，高國慶、潘武雄連續敲出安打，1人出局攻佔一、二壘，但黃恩賜隨即穩定下來，用兩個內野滾地球結束獅隊的攻勢。

5局上中信攻勢再起，許基宏一壘打、周思齊獲保送，獅隊決定更換投手，江辰晏先發4.1局退場，由劉軒荅後援，卻被詹子賢揮出左外野3分全壘打，比數拉開為6比0，黃衫軍擴大領先。

6局下黃恩賜退場，紀錄上投5局被敲5支安打，送出3K，有2次四壞球，無失分表現稱職。中信牛棚啟動，吳俊偉先登板，7局下獅隊2人出局站上一、二壘，象隊再換鄭凱文接力，雖被攻佔滿壘，仍能驚險保住不失分，最後再由李振昌關門。此外，獅隊老將王鏡銘中繼2局，亦能有效控制局面。

獅隊全場有9支安打，獲4次四壞球，攻勢比前3場多，但無法妥善串連，僅由郭阜林、林安可開轟，終究未能逆轉戰局，以3比6落敗，陷入1勝3敗退無可退的困境。

(中時 )