2020年第三屆「華人公益節暨公益金傳獎頒獎典禮」今舉辦盛大頒獎典禮，邀請前總統馬英九親臨頒獎，全程採線上直播方式與廣大海外華人分享榮耀；本屆盛會中，富士達保經董事長廖學茂連續第3年獲頒「華人公益企業人物金傳獎」，富士達保經也2度獲頒「華人公益企業金傳獎」殊榮，顯示富士達善盡企業社會責任、公益參與、人才培育，為提高台灣人才競爭力盡一份心力。

蟬聯3屆「華人公益企業人物金傳獎」廖學茂表示，將「公益」視為終身志業。長年捐款支持財團法人張老師基金會，並於今年擔任董事投入心力協助發展。

廖學茂分享，富士達相當重視人才，非常瞭解教育培訓的重要性和必要性，因此，長期捐款幫助弱勢學子藉由教育翻轉未來，協助優秀學生拓展視野增進能力，希望所有優秀青年都有機會嶄露頭角，未來成為各行各業佼佼者，提高台灣社會整體競爭力。

近年來，廖學茂重於金融保險知識推廣以及高等教育發展。不但擔任東南科大董事捐助善款幫助清寒學子考取證照，也於其任教的朝陽科大成立「富士達保險經紀人廖學茂董事長獎學金」，獎助優秀學子海外壯遊見學，幫助學生提升國際觀與視野，廖學茂當選台大EMBA校友基金會董事後，也立即捐款協助舉辦偏鄉教育活動。

廖學茂長期擔任中華保險服務協會理事長，持續推動強制汽機車責任險教育宣導，今年更已完成27所高中及大專院校宣導活動，多達5000多位學生受惠。

富士達保經長年榮獲多項肯定，蟬聯六屆「國家品牌玉山獎」、七屆「保險信望愛奬」等深具公信力大獎，今年更首度入圍獲得「卓越保險評比-最佳保險經紀人公司獎」。

(中時 )