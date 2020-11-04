慧洋-KY（2637）於4日10月營收10.89億元，月增6.8％，本月因日幣及新台幣兌美元升值約有4,517萬元損失，自結10月單月稅前盈餘為4,949萬元，自結每股稅前盈餘為0.07元；累計前10月稅前虧損為2.49億元，自結每股稅前虧損為0.34元，11月底將增1艘新船，所簽長約毛利約36％，公司力拚全年損益兩平。

慧洋指出，今年下半年海運進入需求回補階段，帶動BDI指數回升，慧洋自7月份開始重回獲利，目前單月營業利益已由上半年平均6％回升至17％，營運逐步回穩。而第四季進入北美穀物運輸的傳統旺季，再加上中國因災後重建與振興經濟政策，鐵礦砂與煤炭需求仍需大量對外採購，慧洋對於後市保持樂觀態度。

在船隊規劃上，慧洋逢低佈局，於10月30日董事會通過採購新船，該船為總容量5,000CBM的液化石油氣（LPG），為慧洋旗下第二艘LPG船舶，預計明年下半年交船，船隻已簽訂5年以上的長期合約，增加慧洋船隊的多元性。

11月底由常石造船廠製造的6.33萬噸超級極限型散裝船將如期交船，船隻已簽有長約，日租約1.1萬美元，成本價約8千餘美元。今年全年總計交付8艘船舶，截至目前為止，慧洋船隊總計136艘船舶，船齡約7年，而目前亦有數艘較舊船舶正在商談出售，處分老舊船舶不僅可維持船隊競爭力，對公司現金流亦有幫助。

此外，今年全球油價低檔，高低硫油價格差距縮小，使散裝航運業普遍使用低硫油為主，在同樣的條件下，慧洋的節能船隻共佔總船隊四成以上，為慧洋維持業界龍頭的最大優勢。

今年因新冠肺炎疫情影響全世界經濟景氣，然慧洋評估最壞狀況已過，未來全球貿易活動將與疫情共存，港口邊境落實防疫政策，從第三季起貨運需求來看，預期明年將逐步回穩，整體營運可望優於今年，今年則力拚損益兩平，調整腳步全力衝刺2021。

(工商 )