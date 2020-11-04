行政院會5日將聽取國發會報告「總體經濟成果與展望」，國發會表示，台灣因防疫得宜，前三季經濟成長率優於全球主要經濟體，展望未來，內需動能可望持續穩健、輸出表現也逐漸好轉，國內外機構預測我國明年經濟成長率介於3.2％～4.2％。

不過，國發會分析，全球經濟尚未回復至疫情前水準，且仍存在疫情再次爆發、美國政策不確定性、地緣政治與貿易爭端等諸多風險，需持續密切關注。政府將加強落實對受疫情影響產業的紓困措施，加速推動重大公共投資及基礎建設計畫，以強化經濟應變能力。

國發會指出，全球經貿動能受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，多數國家陷入衰退。台灣因防疫得宜，加上紓困振興措施即時到位，前三季經濟成長率優於全球主要經濟體，且為極少數維持正成長的國家。美國經濟分析局、牛津、彭博等國際機構及媒體均對台灣防疫及經濟表現讚譽有加。

在紓困方面，國發會說，為減輕受疫情影響企業營運負擔，政府陸續推出融資與稅務等相關協助，並協助受疫情影響的勞工就業，以減輕生活負擔，穩定國人消費力，同時也維持企業金流不中斷，有效減緩企業營運負擔，讓觀光運輸、零售餐飲、製造業等產業都受益。截至10月28日紓困結果，現金發放1,269億元、嘉惠近516萬人；融資貸款已核准2.4兆元、紓困約133萬戶，並協助約700萬個業者、個人、家庭減輕負擔。

在振興方面，安心旅遊、三倍券有效發揮提振內需效果，如第三季餐飲、零售轉為正成長，旅宿運輸業的營收減幅縮小；製造業生產、出口明顯增溫，景氣燈號連續兩個月呈現代表「景氣穩定」的綠燈，失業率及經濟成長率亦優於多數國家，顯示政府的紓困及振興措施，有效發揮穩定就業及提振經濟的政策效益，讓我國的防疫和經濟表現在國際間交出漂亮的成績單。

(工商 )