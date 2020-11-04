馬來西亞籍女大生來台南求學遭勒斃，因同校另名女學生在1個月前險遭擄，警方卻未完成報案程序涉吃案，歸仁警分局長楊慶裕為此遭拔官，新任分局長洪頂力4日走馬上任。

布達典禮由警察局長詹永茂監交下，副分局長黃宗仁將分局長印信交接給洪頂力。洪頂力強調，今後會要求各派出所提高警覺跟敏感度，受理兒少、婦幼、家暴、性侵等案件，第一時間就要通報偵查隊接手偵辦，避免派出所同仁經驗不足，處置失當。

此外，未來也將加強教育各單位主管提高警覺性，以及具備敏感度，要隨時與被害人或學校窗口聯繫，並適時告知偵辦進度以安民心。另，針對國小以上校園加強周邊巡邏，每班巡邏及勤區查察勤務都要去巡簽，提高見警率；各所勤務表應顯示巡邏箱位置及學校名稱。

詹永茂提到，歸仁分局雖然在6小時內偵破馬籍女大生命案，但派出所受理9月30日陳姓女學生險遭擄走事件，未依規定開立三聯單，程序有瑕疵，楊慶裕因此被調動職務。他要求員警受理刑案不要匿報，如吃案，一定會要依規定嚴懲，強調員警依規定受理刑案，沒有破案，不要苛責，也勉勵員警從那裡跌倒、從那裡站起來，重拾民眾對警察的信心。

(中時 )