膈彎曲是相當常見的問題，大約9成的人有程度不一的鼻中膈彎曲，2～3成的人會因為嚴重鼻中膈彎曲帶來鼻塞、頭痛、影響氣管和肺部功能等困擾，甚至導致睡眠呼吸中止症。

孫安佐日前在自己經營的YouTube頻道透露，20多年來一直有鼻塞、呼吸問題，為了尋求根治，前陣子動了鼻中膈彎曲手術，怕痛的他還選擇全身麻醉。

雖然剛做完手術時有流鼻血、咳出血痰，但傷口復原後神清氣爽許多，也不再像以前即使睡8、9個小時，還是覺得累。

發育過程、外力撞擊 9成民眾有鼻中膈彎曲

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部喉頭頸科主任劉耿僚解釋，分隔左右2邊鼻孔的就是鼻中膈，又可以分為軟骨和硬骨，手指伸進鼻孔內摸得到的是前側軟骨，帶有點彈性，再往後側一點就是硬骨。

由於鼻中膈的軟、硬骨不是同一片骨頭發育出來，而是從上、下、前、後等不同方位長出來、生長速度也不同，因此發育過程中，可能造成鼻中膈擠壓、彎曲，而且幾乎每個人或多或少都有程度不一的鼻中膈彎曲。

另外，大約1/3鼻中膈彎曲的患者是在成年之前、尤其10歲前，鼻子受過外傷，例如被球打到、手肘拐到，雖然鼻樑在外力撞擊下，外觀不一定看得出異樣，但鼻中膈可能已經錯位，且軟、硬骨的交界特別容易歪掉。接著青春期到成年之前的發育過程中，鼻中膈可能持續彎曲更嚴重，直到成年後才定型。

嚴重鼻中膈彎曲容易導致鼻塞、呼吸困難，必須張嘴呼吸，甚至引起頭痛。（圖片來源/pixabay）

鼻塞、頭痛、易卡痰 恐致睡眠呼吸中止症

大多數人只是輕微鼻中膈彎曲，沒有嚴重症狀或不以為意，但嚴重的鼻中膈彎曲可能對生活帶來長期、巨大的困擾。引起的症狀或問題包括：

●鼻塞、呼吸困難、用嘴呼吸

●口乾舌燥、易卡痰

●暴牙

●頭痛、頭暈

睡眠呼吸中止症、黑眼圈、過動、注意力不集中

劉耿僚表示，假設鼻中膈彎曲向右側，造成右側鼻甲被擠壓、黏膜腫脹，鼻孔變得比較小、氣流不順；當兩側鼻孔大小和氣流不對稱，比較寬敞的左側鼻甲也會代償性肥厚、增大，使兩側鼻孔氣流相同，卻也讓兩側鼻孔更阻塞、鼻塞加劇。

如果又有鼻過敏，加重鼻塞的情況，一來黏膜腫脹會使血管擴張，二來長期鼻塞干擾睡眠，都容易形成黑眼圈。創新醫療健康科技研發中心共同創辦人暨 IMHTC亞太營運處門診部「思維診所」院長江秉穎教授也說，睡覺時呼吸不順、導致睡眠呼吸中止症、缺氧，容易造成學童白天過動、上課不容易專注。

因為鼻塞、被迫用嘴巴呼吸，病人也容易口乾舌燥、喉嚨卡痰不舒服，將來可能影響氣管、肺部功能。劉耿僚解釋，空氣直接從嘴巴進入，沒有經過鼻腔過濾、濕潤、暖化，髒空氣也會直接進到氣管、支氣管、肺部，造成損傷。

此外，長期嚴重鼻塞導致張口呼吸，也會影響顏面骨骼的發育，容易形成「腺樣體臉（adenoid face）」， 使上唇特別翹，也可能導致外觀暴牙。

還有一個症狀是很多人不會聯想到，就是頭痛、頭暈。嚴重的鼻中膈彎曲會形成骨刺，擠壓鼻甲，壓迫感覺神經，一路從鼻樑向上延伸到額頭、頭頂、後腦杓，因此長期頭痛，稱為「中鼻甲症候群」。劉耿僚表示，臨床上很多病人頭痛找不到原因，照了頭部電腦斷層才發現是嚴重鼻中膈彎曲所引起。

藥物或鼻噴劑只能緩解鼻塞症狀，但無法根治鼻中膈彎曲的問題。（圖片來源/pixabay）

藥物只可緩解鼻塞 微創、內視鏡手術大幅降低不適

鼻中膈彎曲的問題可大可小，藥物如抗過敏、鼻噴劑等，只能讓鼻腔黏膜消腫、緩解鼻塞，即使透過雷射讓黏膜組織縮小，復發率也相對高，手術才能根本解決矯正鼻中膈彎曲的問題，通常也可以同時處理下鼻甲肥大的問題。

江秉穎教授指出，傳統鼻中膈彎曲手術的傷口較大，止血紗布3天後還要取出，很多病人形容這過程比開刀時還要痛，且大約需要住院5天。現在則有微創手術，傷口小，術後腫脹、疼痛、出血的機會都少許多，止血棉球或紗布也會自行溶解，大大減少病人的痛苦。

現在也有人更進一步使用內視鏡輔助進行鼻中膈彎曲手術。劉耿僚說，一般手術是在耳鼻喉科的頭燈照射下進行，如果比較深層、接近鼻咽部的部位，因為視野受限，手術處理的不夠精確，幾年後有可能再復發。內視鏡搭配微創手術能改善這樣的問題，讓治療更精準。且現在的鼻中膈彎曲手術只有術後4～6小時可能出血，大部分病人當天或隔天就能出院。

劉耿僚建議，兒童或青少年因為還在發育中，可先採藥物治療，效果不佳再進一步考慮雷射處理鼻甲肥大的問題，等到成年後，如果還是容易鼻塞，再進行鼻中膈彎曲矯正手術。但如果鼻中膈彎曲相當嚴重，已經形成骨刺、刺激外鼻甲，還是可以考慮16～18歲左右就進行手術。

(中時新聞網)