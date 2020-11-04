美國各州持續進行總統大選開票，選戰陷入膠著狀態，而關鍵州之一的威斯康辛州，根據CNN報導，現已完成89%以上的開票，而民主黨候選人拜登囊括49.4%的選票，小幅領先現任總統川普的48.8%。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男直言，「想要川普贏的人，不要高興得太早！」

美國總統川普在白宮發表演說自稱勝選，並指控選舉舞弊，要告上最高法院並要求停止計票。對此，民主黨總統候選人拜登的陣營則回應，川普停止計票的要求無法無天。

沈政男4日晚間在臉書寫下，「想要川普贏的人，不要高興得太早！」他以威斯康辛州為例，目前票數已經翻過來，正是因為提早投票的票數加了進來，「提早投票大部分是誰的票？如果你連這個都不知道，我勸你不要在那邊喊燒。」

沈政男直言，「有沒有看到川普竟然自己先宣布當選了？還要法院停止計票？如果贏定了，又何須這麼緊張？」

另外，根據BBC NEWS資料顯示，截至21時許，拜登以49.5%的選票，小幅領先川普的48.8%。

(中時新聞網)