很多人認為「小酌怡情養性」或「睡前喝紅酒可保護心血管」，但最新的健康觀念是「飲酒沒有安全量，每一口都有風險」；研究指出，長期飲酒不但提高失智、罹癌風險，甚至減少壽命。

衛生福利部108年國人10大死因分析資料，慢性肝病及肝硬化者位居第10位，肝癌則高居癌症死因的第2位，每年因慢性肝病、肝硬化或肝癌死亡的人數約有1萬2,000人。喝酒是肝炎病毒之外，造成肝臟損傷的重要危險因子之一。國民健康署署長王英偉表示，世界衛生組織（WHO）已指出，飲酒沒有安全量，只喝少量也有致癌風險，而且健康風險隨著飲酒量增加而上升。

【慣性喝酒百病上身 甚至減壽】

美國史丹佛大學醫學校亞洲人健康研究及教育中心教授陳哲宏長期專注酒精對健康危害的研究，他指出，「人體已知的疾病中有200多種跟酒精有關，」包括肝硬化、酒精肝、肝癌、口腔癌、食道癌，以及失智症等；台灣口腔癌跟食道癌都在男性10大癌症之列，口腔癌還是全世界死亡年齡最低的國家。

「酒精的傷害是累積的，不只傷害特定器官，甚至會減少壽命，」他表示，美國的調查研究顯示，每天喝1杯，平均減短約6個月壽命，如果每天喝2杯，大概少活1～2年，「1杯指的是純酒精10克，」如果有喝酒習慣，而且每天飲酒量達到純酒精10克，長期下來，不但提高罹患多種疾病的風險，還有短命的可能。

依國民健康署的換算公式：純酒精量（公克）＝容器容量（毫升）×數量（杯、瓶、罐等）×對應酒精濃度（％）×0.79（酒精密度）。市面上的酒類換算後，10克酒精約等於：330毫升啤酒、94毫升紅酒、58毫升米酒、28毫升威士忌、22毫升高粱酒。

喝多少酒會喝下10克酒精？不同酒精濃度的酒，飲用量不同。（圖／康健雜誌提供）

【喝酒臉紅是警訊 台灣每2人有1人無法代謝致癌物乙醛】

「台灣人由於人種與體質的關係，近半有酒精不耐症，肝臟中缺乏代謝乙醛的ALDH2酵素，解毒功能不全，無法代謝酒精產生的有毒物質乙醛，喝酒對健康的危害更大。」創辦台灣酒精不耐症衛教協會的陳哲宏解釋，酒精進入人體後靠肝臟中兩個重要酵素代謝，一個是ADH酵素，先將酒精代謝為乙醛，另一個是乙醛去氫酶（英文：ALDH2），把乙醛代謝成安全的乙酸。

但有酒精不耐症的人無法代謝乙醛，「乙醛是一級致癌物，很多疾病都是乙醛引起的。」陳哲宏指出，乙醛會與其他蛋白質、胺基酸及DNA結合，誘發不正常的免疫反應、傷害組織，並產生大量自由基引發基因突變，大幅提高罹患癌症的機率。

酒精不耐性以東亞人種為多，其中台灣比例49％，是全球第1，每2人中就1人有酒精不耐症，其次為日本和新加坡，都是40％，中國大陸35％，韓國25％。

很多民眾都認為喝酒臉紅表示自己酒精代謝快、肝臟功能好，完全是錯誤的觀念，陳哲宏說，有酒精不耐症的人，即使只喝少量，但酒精在體內很快代謝為乙醛累積，大約15～20分鐘就會出現臉紅、心跳加速、頭痛頭暈、嘔吐等症狀，「喝酒臉紅其實是健康的警訊，告訴你體內乙醛濃度很高，不能再喝了。」WHO已大力推廣「喝酒沒有安全量」的健康新觀念；有的醫生跟民眾說「每天喝2杯紅酒可以保護心血管疾病」，也是過時、不正確的健康觀念。

本身就有酒精不耐症的陳哲宏認為，「喝酒臉紅其實是祖宗給我們的保護色，保護我們不會因飲酒過量暴露在酒精的傷害中。」尤其有酒精不耐症的人罹癌風險更高，台灣本土的調查顯示，抽菸喝酒吃檳榔，罹患口腔癌風險是123倍，如果再加上酒精不耐症這個因子，罹癌風險比123倍又高出非常多倍。

如何得知自己有沒有酒精不耐症？陳哲宏提供簡單的OK繃檢測法，準確率約80%：

● 在OK繃的棉片上滴酒精濃度40％以上的烈酒，防疫用的高濃度酒精亦可。

● 貼在手臂上皮膚比較白之處，讓酒精接觸皮膚表皮細胞。

● 15分鐘到20分鐘後撕下OK繃，如果皮膚紅腫，可能有酒精不耐症。

【年輕時飲酒成性 晚年罹患嚴重肝病的風險達5～11倍】

瑞典一項整合性分析研究，追蹤一群18至19歲青年飲酒量及晚年罹患肝病情形，發現每日飲酒量超過30克酒精的人，晚年罹患嚴重肝病的風險達5-11倍。國健署國民健康訪問調查結果顯示，我國18歲以上人口飲酒率從98年的46.2％降至106年的43％，推估約有843萬飲酒人口，過去一個月暴飲率則維持為5％左右，推估約有100萬民眾有暴飲情形（單次喝酒超過60克純酒精）；另青少年部分，曾經飲酒率由98年25.7％略升至106年27.7％，推估約41.5萬青少年曾接觸酒精飲料。

對台灣青少年飲酒率逐步上升，王英偉提醒家長留意孩子是否有喝酒的情況，避免受到同儕影響接觸酒精飲料。陳哲宏則認為，台灣文化不覺得喝酒是嚴重的事情，而且酒類廣告處處可見，還有啤酒節之類的活動，青少年高度暴露在飲酒文化中；加上取得容易，西方很多國家不能24小時賣酒，會規定午夜12點以後不得賣酒，或半夜2點夜店不能再營業。但台灣24小時都買得到酒，青少年很容易走上喝酒之路，「大家都知道香菸百害無一益，看待酒也應該像看待香菸一樣，離得愈遠愈好。」

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(中時新聞網)