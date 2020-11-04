驗船中心（CR）於今年偕同財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心針對台灣離岸風場軟弱土壤於震後之場址承載能力進行技術能量建置。 驗船中心指出，隨著我國綠能政策落實，台灣離岸風場開發正如火如荼進行中，考量國內離岸風場開發位置多佇於地震頻繁的環太平洋火山帶，且風場分布最密集之彰濱外海，更需面臨海底土層相對鬆軟之考驗，經濟部標準檢驗局積極媒合國內技術單位。

CR本次以長年的海上驗證技術為基礎，與國研院國震中心進行技術交流，進行支撐結構震後分析以及自升式船舶於軟弱土層上危害分析，使CR於離岸風電的驗證能量成功地從水上延伸至水下土壤，此研究成果展現我國技術單位在離岸風電產業上獨特於外商的技術實力，提升我國金融保險界的投資信心。

在標檢局的指導下，CR與其他團隊成員正一同建置本土離岸風電技術規則，本次CR與國研院國震中心的研究成果將有助於使未來技術規則之內容更符合台灣特殊地質之情境。

隨著經濟部能源局第三階段-區塊開發的規劃公布，預測在2025年後風電開發潮將持續延燒，屆時伴隨著技術規則之發佈落實，將大大提升國內外開發商、供應商及金融保險業者的投資信心，進一步帶動投資意願加速產業活絡。

(工商 )