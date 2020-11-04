美國總統大選勝負未定之際，這個全球第2大溫室氣體排放國今天正式退出巴黎氣候協定，成為迄今為止第一個退出這項協定的締約方。

但這可能只是暫時的狀況，若民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，他承諾將重新加入協定。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書艾斯皮諾薩（Patricia Espinosa）說：「美國退出將讓我們的體系及全球努力達成巴黎協定的目標和雄心間出現缺口。」

不過美國仍是聯合國氣候變化綱要公約的締約國。艾斯皮諾薩說，該組織將「盡一切努力，準備好協助美國重新加入巴黎協定」。

川普認為巴黎協定會危害美國經濟，因此於2017年6月宣布他打算讓美國退出巴黎協定。川普政府於2019年11月4日正式通知聯合國退出巴黎協定，並於一年後生效。

2015年12月在巴黎通過的這項氣候協定，共有197個締約國，美國是至今唯一一個退出協定的國家。

現任和前任氣候外交官表示，沒有美國的財力和外交力量協助，要遏止全球暖化以讓氣溫維持在安全範圍內的難度升高。

曾參與聯合國氣候會談的前外交官伍德魯夫（Thom Woodroofe）說：「想要縮小全球（拯救氣候）雄心（與現實間）的缺口，短期內這項挑戰變得更加、更加困難。」伍德魯夫現在擔任亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）高級顧問。

(中央社)