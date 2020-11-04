「逃冬」要用台語發音，是指早年養鴨人家帶著鴨群到他縣市、逐稻穀而居的飼養方式，而隨著時代變遷，不僅養鴨產業沒落，連專有名詞都罕有人知，幸崁頂鄉有群長輩透過繪本與戲劇留住它，同時也為自己的青春年少記下輝煌一頁。
農村時代，經濟條件不好，養鴨戶為減省飼料成本興起「逃冬」，意即帶鴨群四處尋找掉落地上的稻穀當飼料吃，且每個地方的逃冬路線都不同。崁頂養鴨戶就習慣先到台南白河再到雲林斗南、彰化和美，在交通不便的當時，養鴨人家忙得不亦樂乎。
崁頂鄉是養鴨重鎮，光北勢村就有26戶養鴨人家，每戶都養逾千隻帶點棕色羽毛的菜鴨，即俗稱的「生蛋鴨」，但進入工業化社會後，人口外移加上環境汙染，傳統養鴨產業逐漸沒落，現今北勢村僅剩1戶養鴨，「逃冬」一詞更只剩曾參與過的長輩知道。
崁頂樂齡中心主任莊雅蓉在與長輩相處中，從85歲胡聖祥口中得知「逃冬」，感到非常有趣，不料翻遍書籍卻找不到相關資料，只在農委會網站看到「宜蘭逃冬」介紹，但也僅是說文解字，過程與細節都沒記載，幸胡阿公記得非常清楚。
莊雅蓉為保留「崁頂逃冬」文化，特與四季紅生活文化促進會的長輩合作、以胡聖祥為藍本畫繪本《北勢鴨要出差》並自製道具到學校巡演，而成果非常好，不僅台下學生看得津津樂道，理事長方春也說，長輩能保存文化又展現自我，意義非凡。
(中時 )
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