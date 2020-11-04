美國總統大選開票陷入膠著，現任總統川普與民主黨候選人拜登得票數相差不到1%。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，密西根州是關鍵。

2020美國總統大選進入開票倒數階段，拜登獲得49%至49.3%選票，雖暫時領先，但仍未拉開與川普48.59%至49％選票的差距，兩人相距不到1個百分點，選情相當緊張。

雖然結果尚未出爐，游盈隆先前在臉書貼文指出，「天佑台灣，川普贏了」。但是隨著選情膠著，游盈隆貼文改口表示，「美國總統大選選情有變，密西根是關鍵」。並補充直指亞利桑那州也是一個變數！

網友表示，「想知道老師的判斷是？」游盈隆回應表示，still remain uncertain。並認為「有些教授、名嘴的觀點，失之武斷。」

網友回應表示，「歷史上最特別的美國總統大選！通訊投票會衍生許多爭議。」、「今年郵寄選票多，民主黨鼓勵支持者郵寄，共和黨則鼓勵現場投票，所以還有變數。」、「拜登還沒出局。」、「川普一定贏，往大贏邁進。川普應該可以拿到300張以上的選舉人票。」、「應該大勢底定了。」

(中時新聞網)