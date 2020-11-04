美國大選計票正進入「關鍵時刻」，由於川普突然停止計票，兩黨候選人都對自己勝選有信心，法人認為，計票結果延遲將為市場帶來不確定及波動。但在不確定因素消除之後，長期仍有利風險資料。另外，對於誰是下任美國總統，短期對於新興市場也會有較大的差異。

安本標準投信投資長彭炫通指出，美國總統大選正進入拉鋸，目前靜待關鍵搖擺州計票結果。關鍵的幾個搖擺州由於還有通訊投票的票陸續開出，預估可能將延後1～2天才有可能得知確切的結果。貝萊德也說，兩位總統候選人都有當選的潛在可能性，最後結果可能落到密西根州，賓夕法尼亞州和威斯康辛州等少數州，因此，這些州可能會延後幾天才宣布結果。

至於對於股債市場的影響，貝萊德認為，美國國債收益率在美國大選前收益率曾上升，在下任總統人選底定之後，美國國債收益率可能進一步下跌。從長遠來看，在較高的通貨膨脹制度下，政府債券面臨挑戰。

另外對於選後股市後市，貝萊德表示，如果拜登獲勝，新興市場（EM）資產可能會在貿易信心改善的情況下有機會跑贏大市，尤其是亞洲（日本除外）資產，主要是因該地區的許多國家已經成功控制了這種病毒，且在經濟重啟中處於領先地位；但若是川普順利連任，那在第二個任期內，對於新興市場資產和全球週期性資產看法較為保守。

安本標準投信投資長彭炫通則認為，不確定性消除就有利風險性資產長期表現，因此，展望未來，不論美國總統大選為何，只要不是差距過小進入訴訟程序，市場的不確定性都將下降，長期來講，不確定性消除後，都將有利於各類風險性資產的長期表現。

(工商 )